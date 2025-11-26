プロ野球・楽天は26日、ヤンキース傘下の3Aスクラントンに所属していた前田健太投手と契約合意したと発表しました。前田投手は、2006年のドラフト会議で広島に1位指名を受け入団。4年目の2010年には最優秀防御率(2.21）、最多勝(15)、最多奪三振(174)の投手3冠に輝き、沢村賞を獲得しました。その後2015年にも沢村賞を受賞し、翌2016年からはMLBへ挑戦。ドジャース、ツインズ、タイガースを渡り歩き、日米通算165勝をマークしまし