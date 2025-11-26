名古屋市名東区で24日午後、飲酒運転で乗用車と衝突し男女2人にケガをさせたとして、34歳の男が逮捕・送検されました。警察によりますと、名東区の自称派遣社員・神戸翔矢容疑者(34)は24日午後、酒を飲んで乗用車を運転中、交差点で乗用車と出合い頭に衝突したとして酒気帯び運転などの現行犯で逮捕されました。神戸容疑者が信号無視で交差点に進入したことから、警察は飲酒により正常な運転が困難な状態と判断したほか、乗