部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川市長は辞職の意向を固め、きのう市議会の議長に退職願を提出しました。市議会が辞職に同意すれば、今後、市長選挙が行われることになります。前橋市小川晶 市長「（Q.退職願を出された理由は？）おはようございます。（Q.今度の市長選に出られますか？）おはようございます」部下の既婚男性と複数回ラブホテルで密会していた前橋市の小川晶市長はきのう、市議会の議長に「