北海道・札幌市にある美容室で21日、商品が盗まれる様子がカメラに捉えられた。スタッフが翌日に映像を確認し、被害が発覚。店員が離れた隙にヘアアイロンを上着で隠し、持ち去る様子が残されていた。商品は試用目的で置かれていた高級ヘアアイロンだったという。店は被害届を提出し、警察が窃盗事件として捜査を進めている。 高額ヘアアイロン“窃盗の瞬間”北海道・札幌市で美容室のスタッフが目撃したのは、ヘアアイロン窃