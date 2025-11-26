火災現場の規制線が縮小され、一部の住民が帰り始めました。大分市佐賀関の大規模火災から8日。現地では、きのう午後5時に立ち入り禁止区域の規制線が縮小され、一部の住民が自宅に戻り始めました。自宅に戻る住民「規制線の中で焼失したところもあるので、一概には喜べない」被害のなかった住民の中には、生活の再開に向けて準備をする人もいます。