演歌歌手北島三郎（89）が26日、公式YouTubeチャンネルを開設した。代表曲の「まつり」や「北の漁場」「風雪ながれ旅」「与作」「函館の女」など20曲のライブ映像を過去の劇場公演から公開。今後も順次、公開していく。北島は「昭和、平成、令和と時代を超えて、今日まで歌い続けてこられましたのも、長年にわたる皆さまのご支援のたまものと、深く感謝しております」とファンに感謝。そして「昭和100年という1つの区切りとなる今