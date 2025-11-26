DOMOTOが、1stデジタルシングル「愛のかたまり」を12月3日にリリース。また、12月1日21時より、プロモーションムービーをプレミア公開する。 （関連：KinKi KidsからDOMOTOへ託された「硝子の少年」のバトン言葉を尽くし丁寧に思いを伝え続ける二人の姿） 作詞を堂本剛、作曲を堂本光一が担当した本楽曲は、2001年にリリースされたKinKi Kidsの13枚目のシングル『Hey! みんな元気かい?』に