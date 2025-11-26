きょう（26日）午前10時40分ごろ、瀬戸内市牛窓町沖で「海上で船が燃えている」と付近の人から通報がありました。 【写真を見る】【速報】瀬戸内市牛窓沖で船が炎上消防が出動中【岡山】 現在、消火活動が行われています。 けが人の情報は入っていません。