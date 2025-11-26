今月11日から冬季閉鎖となった白山白川郷ホワイトロードの今シーズンの利用状況が発表されました。通行量は去年より1割減り、約3万4000台でした。石川県の白山市と岐阜県の白川郷を結ぶ、白山白川郷ホワイトロードの今シーズンの利用台数は3万4892台で、去年より11パーセントほど減少しました。ことしは積雪が多く、去年より2週間ほど石川県側の開通が遅くなり、紅葉シーズンに悪天候が続いた