楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「グランドメルキュール・メルキュールスペシャルオファー」を11月17日午前10時から12月1日午前9時59分まで開催する。宿泊が10％、8％割引となるクーポンを配布しており、併用で最大18％が割引となる。いずれも数量限定。宿泊期間は2026年10月30日まで、12月31日から2026年1月1日までは除外日となる。