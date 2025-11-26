25日午後、新潟市西区の市道で88歳の男性が運転する普通乗用車が、道路にいた89歳の女性をはねる事故がありました。女性は、意識不明の重体です。 警察によりますと、25日午後3時ごろ、新潟市西区上新栄町4丁目の市道で88歳の男性が運転する普通乗用車が道路にいた89歳の女性をはねました。女性は、市内の病院に救急搬送されましたが意識不明の重体です。 現場は、新潟市立五十嵐中学校から約400m離れた新潟市道の直線道路で