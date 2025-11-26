イケア･ジャパンは「冬の限定メニュー」を、12月4日から2月28日の期間限定で発売する。IKEA渋谷で11月18日、メディア向けの説明会が行われ、同社のCommercial Activity&Event Leadeの早雲美菜氏、Commercial Food Managerの岩垣剛史氏が説明した。同社のフード部門では、食べ物を通してスウェーデンの文化を伝えることを使命としており、ミートボール、サーモン、シナモンロールなどを常設している。毎年日本の利用客に合わせ