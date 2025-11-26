WBC出場を決意した大谷(C)Getty Images水面下で調整を続けてきた交渉がようやく実った。現地時間11月24日、大谷翔平（ドジャース）は自身のインスタグラムを更新。注目されていた来春に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を正式表明した。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る自身初出場となった2023年の前回大会では投打二刀流で栗山ジャパンをけん引。アメリカとの決勝で