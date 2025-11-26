全日本プロレスは２６日、元三冠ヘビー級王者・青柳優馬が今月２３日午後４時半頃、静岡・沼津市内で車を運転中に衝突事故を起こしたことを発表した。全日本は「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行っております。なお、此方側に怪我（けが）などはなく、被害者様側は足の不調から病院にて検査をされている状況です」と発表し「また、事故発生時に青柳優馬選手の運転免許証が失効していたことも判明致しま