【モデルプレス＝2025/11/26】女優の中谷美紀が11月24日、自身のInstagramを更新。モードなデザインのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】オーストリア在住女優「着こなせるのすごい」話題の大胆ワンピ姿◆中谷美紀、素肌輝くモードワンピ姿披露中谷は「先日、ウィーン行きの飛行機に乗る前に、パナソニック汐留美術館に立ち寄りまして」と同館で開催されている展覧会を訪れたことを報告。独特なカットアウトデザイ