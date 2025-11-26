巨人の田中瑛斗投手が２６日、都内の球団事務所で契約更改し、３９００万円アップの年俸４６５０万円（金額は推定）でサインした。大幅アップに「（球団から）『１年間よくがんばってくれた』と評価してもらった。現役ドラフトっていう形で加入して僕自身すごい満足した。自分の成績の中ではまず満足したシーズンだったのでうれしかったです」と笑みを浮かべた。日本ハムから移籍した今季は、阿部監督に才能を見いだされ、宝