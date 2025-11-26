ソフトバンクの前田純投手（25）が26日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、年俸750万円から約140％増となる年俸1800万円でサインした。「数字以上に評価していただいた部分がありました。あまり勝ててないので自分の中では悔しい思いがありましたが“もっと勝てていてもいい試合があったんじゃないか”と言っていただきました」今季は開幕ローテ入りし10試合で2勝2敗、防御率3・12。左肘の違和感で7月末からはリハビリ