日中関係の緊張が続く中、中国・上海では26日、サッカーの国際大会の日中戦が行われる予定で、現地の日本総領事館は注意を呼びかけています。中国・上海では26日夜、サッカーの国際大会が行われる予定で、J1のヴィッセル神戸と、現地チームが対戦します。上海の日本総領事館は、会場の外で日本代表のユニフォームを着用したり、日本国旗を掲げたりしないよう注意を呼びかけています。上海市民「（試合の開催は）いいことだ。民間交