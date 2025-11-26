【スーパーフォーミュラ】第10戦 （決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）【映像】中嶋悟ばりの大外刈り（車載カメラあり）グランツーリスモ初代世界王者が日本最速を競う舞台で圧巻のスタートを決め初優勝を飾った。10月12日に富士スピードウェイで濃霧により中止となった代替レースとして、11月23日に鈴鹿サーキットで開催されたラウンド10決勝。19周のスプリントレースで、ルーキーのイゴール・オオムラ・フラガ（#65 PONOS NAK