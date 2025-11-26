将棋の第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選Aブロック1回戦が11月26日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）が本田奎六段（28）に勝利した。【中継】羽生九段VS本田六段 終局後の表情勝利した羽生九段は、Aブロック決勝戦へ進出。午後2時から、第12回大会以来7年ぶりの本戦トーナメント入りをかけて、千田翔太八段（31）対 八代弥八段（31）の勝者と対戦する。1回戦は、振り駒で本田六段の先手番に決定。両者