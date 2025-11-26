きょう26日は、夜にかけて天気が回復する所が多いでしょう。午前中雨が降っていた山陰や北陸、東北日本海側の地域でも雨が徐々に弱まり、晴れ間の出る所もありそうです。きょうは九州や南西諸島を中心に黄砂の飛来も予想されています。午後にかけて影響が少なくなりそうですが、念のためマスクを着用するとよいでしょう。あす27日は、午前中は西日本から東日本の広い範囲で晴れそうです。ただ、午後は低気圧や前線が近づく影響で日