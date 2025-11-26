バチカンのサン・ピエトロ大聖堂/Andreas Solaro/AFP/Getty Imagesローマ（CNN）バチカンがポリアモリーの増加に対して警告を発した。婚姻関係は安定した生涯にわたる男女間のパートナーシップを指し、その相手はお互いに限定されると主張した。ローマ教皇レオ14世が署名した一夫一婦制を擁護する新たな文書は、「西洋諸国では、様々な形態の非一夫一婦制の公的な婚姻が拡大している。それらは時に『ポリアモリー』と呼ばれる」と