父の遺した土地を売却し、代金3000万円を「落ち着いたら家族で分ける」と母が一括管理することに。この“とりあえず預かる”形は、相続税と贈与税の扱いが曖昧になり、後から税務上のトラブルを招くことがあります。母が管理している間に名義が変われば贈与とみなされる場合も。 本記事では、家族でお金をまとめて管理する際の注意点と、相続・贈与の境界線を整理します。 土地を売却して得た「現金3000万円」は相続