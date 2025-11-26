東京・足立区で11人が死傷したひき逃げ事件で、盗難車が時速70キロで赤信号の交差点に侵入したとみられることが分かった。24日、足立区で盗難車が歩行者らを次々とはね、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）と杉本研二さん（81）が死亡し、9人が重軽傷を負った。その後の取材で、盗難車が法定速度を超える時速およそ70キロのスピードで赤信号の交差点に侵入し、横断歩道を歩いていたテスタドさんをはねたとみられ