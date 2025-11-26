大手飲料メーカーが金沢市の尾山神社境内にサクラを植樹し、26日、神事が執り行われました。今回の桜の植樹は、大手飲料メーカーの伊藤園が行ったもので、「わたしの街の未来の桜プロジェクト」と題し、日本の文化を後世に残そうと全国各地で行っている取り組みです。伊藤園では、2019年からパッケージにサクラを用いた製品の売上金の一部を使い、全国でサクラの植樹や保全活動を行っています。金沢