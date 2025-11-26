ENHYPENが空港に姿を見せた。【写真】ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶11月26日午前、ENHYPENは11月28日・29日に開催される「2025 MAMA AWARDS」に出席するため、仁川国際空港から香港へ出国した。この日、ENHYPENはリラックスした雰囲気の中にもクラシックなファッションをまとって空港に登場。マスクや帽子、サングラスで顔を隠していても、あふれ出るイケメンオーラでファンの視線を釘付けにした。（写真提供＝OSEN）上からニ