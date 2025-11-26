女性騎手によるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナル」が11月25日に、名古屋競馬場で開催され、総合優勝は小笠原羚騎手（愛知）が獲得した。第1戦（ダ1400m）は深澤杏花騎手（笠松）騎乗のベアショットが外から差し切って勝利。2着に塩津璃菜騎手（兵庫）のスターライトナイト、3着に中島良美騎手（浦和）のオレイニウタイマスが入った。第2戦（ダ1500m）は小笠原羚騎手（愛知）がミキノオーボエで