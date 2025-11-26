帯広市ばんえい競馬は、所属調教師・金田勇氏の管理下にあったきゅう務員が、2025年6月に競馬法に違反して地方競馬の勝馬投票券を購入していたことが判明したと発表した。事案は警察に捜査を依頼し、同年10月15日に不起訴処分となっている。調教師の指導監督が十分でなかったとして、金田調教師には帯広市ばんえい競馬実施条例施行規則第84条第1項第2号に基づき戒告、同条第2項により2025年11月29日から2026年1月9日までの開催