２４日、合肥市で建設が進む小型核融合実験装置（ＢＥＳＴ）。（ドローンから、合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥11月26日】中国科学院は24日、安徽省合肥市の未来大科学城で建設が進む小型核融合実験装置（BEST）のメインホールで、「燃焼プラズマ」国際科学計画を正式に始動し、世界の核融合界に向け、初めてBEST研究計画を発表した。「人工太陽」の点火に向け総力を結集する。中国科学院合肥物質科学研究院プラズマ物理