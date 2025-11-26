元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）が25日、自身のインスタグラムを更新。息子・英ノ丞（ひでのじょう／8）くんと名古屋市のテーマパーク「レゴランド・ジャパン」を訪れたことを、2ショットを添えて報告した。【写真】「楽しそう」東国原英夫＆8歳息子がレゴランドで2ショット「本日は、子供と名古屋市レゴランドジャパンへ。大冒険シリーズ今年の第二弾！秋の大冒険！」とつづり、2ショットをアップ。息