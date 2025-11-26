【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳへの投稿で、ロシアとウクライナの和平合意の取りまとめに向け、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使にモスクワを訪問してプーチン露大統領と会談するよう指示したと明らかにした。その後、ウィトコフ氏の訪露は来週になると記者団に明かした。米国はロシア、ウクライナ双方に最新の和平案を示し、合意を探る見通しだ。トランプ氏は投稿で、米国が提示し