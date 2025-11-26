Image: Bose 「ノイキャンIQが高い」。その1文がすべてを語るBoseの新作ヘッドフォンBose QuietComfort Ultra Headphones （第2世代）。今年の9月に発売されたばかりなのですが、開催中のAmazonブラックフライデーでセール対象アイテムになっています。定価5万9400円が、Amazonブラックフライデーで4万5900円。実はこれ、本家Boseで開催されているセールよりも安いです。 Bose QuietC