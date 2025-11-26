ロシアによる侵攻をめぐる新たな和平計画について、アメリカとウクライナが大筋で合意したと、複数のアメリカメディアが報じました。来週にもアメリカの特使がプーチン大統領と会談する見通しです。アメリカトランプ大統領「すぐそこまで来ていると思う。結果はすぐにわかるだろう」複数のアメリカメディアは25日、アメリカとウクライナが和平計画に大筋で合意したと報じました。また、イギリスのフィナンシャル・タイムズにより