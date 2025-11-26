国会で26日午後、高市首相が就任してから初めてとなる党首討論が開かれます。野党の党首らと交わす1対1の論戦の見通しについて、国会記者会館から、フジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。高い支持率の高市内閣を攻めあぐねている野党にとっては、反転攻勢のきっかけにできるかが焦点となります。立憲民主党・野田代表：痛快な答弁イコール正しいとは思わない。むしろ危ういと感じる人もいる。しっかりとただしてい