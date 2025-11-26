東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件で、事件を起こした車を盗んだとして送検された男が「神奈川県秦野市に行こうと思い、途中で車が壊れて行けなくなった」と供述していることがわかりました。この事件はおととい、足立区で乗用車が歩行者をはね、運転していた男が逃走し、▼杉本研二さん（81）と、▼フィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）が死亡したものです。けさ送