小学校3年生の女の子がお母さんにリクエストした夕食の内容があまりにも渋すぎる、と「X」で話題になりました。その内容は「サバと白いごはんとつけものがあったら最高」というもので、お母さんは思わず「最高なのはお前だ、娘よ。 おっさんか。」とツッコミをいれています。【写真】娘さんのリクエストは「サバと白いごはんとつけもの」でした「夫も長女も今日は夕飯いらないというので、小3娘に『夜ごはん何がいい？娘ちゃん