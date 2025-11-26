中国の第1〜3四半期（1〜9月）の全産業対外直接投資額は前年同期比4．4％増の9236億8000万元（約20兆3210億円）に達した。外部環境が複雑さを増している中で、中国の対外直接投資は流れに逆らって成長を遂げ、投資規模は世界3位を維持している。中国企業の海外工場建設は、世界151の国・地域に広がっている。広東省広州市にあるインタラクティブスマートタブレットメーカーがこのほど、135インチの大型タッチスクリーンを搭載して