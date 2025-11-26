今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『目撃！テト31世／雨衣・重音テトSV』というはろける/Hallo Celさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）名画も秘宝も絶〜っ対奪ったりなんてしないんだからね？ ほ、本当だよ？﻿目撃！テト31世／雨衣・重音テトSVボカロPのはろける（Hallo Cel）さんが、最新作『目撃！テト31世』を公開しました。はろけるさんは2024年に『キャンディークッキーチョコレート』