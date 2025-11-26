ソフトバンクの岩井俊介投手（24）が26日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸1500万円でサインした（金額は推定）。プロ2年目の今季は8試合の登板にとどまり、防御率2・89。ルーキーイヤーよりも登板機会が減り、「去年より投げられてないので悔しいけど、来年もっともっと投げられるように頑張りたい」と話した。今オフは松本裕樹らと栃木県内で自主トレを行う。「誘っていただいた