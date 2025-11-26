大阪市淀川区の路上でトラックとバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた30代の男性が死亡しました。警察が死亡ひき逃げ事件として捜査しています。午前8時すぎ、大阪市淀川区十三東の道路で「車とバイクの事故です」と通行人から消防に通報がありました。警察などによりますと、この事故でバイクを運転していた30代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。トラックは、