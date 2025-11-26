11月26日朝、浜松市中央区の国道1号で、大型トラックや乗用車など9台が関係する事故がありました。7人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。 【写真を見る】トラックや乗用車など9台が絡む事故現場＝浜松市中央区篠原町 26日午前8時頃、浜松市中央区篠原町の国道1号下り線、篠原東交差点付近で大型トラックや乗用車など9台が関係する事故がありました。 警察によりますと、左側の車線を走っていた大型ト