日本一の高さを誇る観覧車で、乗客２０人が最大９時間閉じ込められ未明に全員が救出されました。雷が直撃した可能性があり、動力システムのかなりの部品やプログラムが破損し、再開のめどはたっていないということです。２５日午後５時半ごろ、大阪・吹田市のエキスポシティにある大観覧車「ＯＳＡＫＡＷＨＥＥＬ」が緊急停止し、ゴンドラに乗っていた男女２０人が閉じ込められました。消防による救助活動で、約９時間後の午前２時