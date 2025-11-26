アメリカのトランプ政権は25日、外国人観光客を対象に来年1月からグランドキャニオンなどの国立公園の入場料を大幅に値上げすると発表しました。アメリカ政府は25日、グランドキャニオンやヨセミテ、イエローストーンなどの11の国立公園で、来年1月1日から外国人観光客の入場料を100ドル上乗せすると発表しました。外国人観光客の年間パスの料金も、現在のおよそ1万2500円からおよそ3万9000円に引き上げられます。トランプ大統領は