ドジャースの大谷翔平投手（31）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場を表明したことで、隣国の韓国メディアは完全に“白旗モード”となった。大谷は24日（日本時間25日）に自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記し、次回大会の参戦を表明。この日、報道各社のオンライン合同インタビューでも「球団からは許可が出ているので、昨日発表し