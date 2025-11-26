国会では、きょう午後、高市総理就任後、初めての党首討論が行われます。日中関係や経済対策などについて、論戦が交わされる見通しです。党首討論は45分間行われ、野党4党の党首が質問に立つ予定です。立憲民主党の野田代表は、緊張が高まる日中関係のほか、政府の経済対策などについてただすことにしています。また、国民民主党の玉木代表は「年収の壁」の引き上げなどについて取り上げる予定で、高市総理の答弁が補正予算案に賛