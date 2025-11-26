きのう夕方、熊本県で最大震度5強の揺れを観測する地震が起きました。一夜明け、被害の状況が徐々に明らかになっています。震度5強の揺れを観測した熊本県産山村では、落石の影響で県道が通行止めになっています。熊本放送青谷倫太郎 アナウンサー「高さ1メートルほどの岩が県道をふさいでいます」警察によりますと、軽乗用車が落石に衝突したものの、けがをした人はいなかったということです。きのうの地震では、阿蘇市や