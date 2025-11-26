（CNN）米国の国防長官や中央情報局（CIA）長官を務めたレオン・パネッタ氏は25日、ウクライナは和平合意成立の可能性を高めるため、「おそらく」北大西洋条約機構（NATO）加盟を目指さない方針を示すべきだとの見解を示した。パネッタ氏はCNNの取材に対し、「NATOには当然NATO独自のルールがあり、それが適用される。NATOは新規加盟国を募るべきでない、と基本路線として言うのは実行が難しい」と語った。「従っておそらく、今回