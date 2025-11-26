オリックス・山下舜平大投手が２６日、大阪市此花区の選手寮で契約更改交渉に臨み、６００万円ダウンの年俸３０００万円でサインした（金額は推定）。「シーズン中にダウンは覚悟していたので、交渉はせず。『来年、頑張ります』という感じで」と、わずか１０分ほどで交渉を終え、決意を新たにした。５年目の今季は、開幕前に成長過程による腰のコンディション不良を発症。地道なリハビリの日々を経て、復帰戦となった９月７日