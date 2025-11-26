明日27日(木)から28日(金)は西から雨エリアが広がり、各地で雨や雷雨があるでしょう。風も強まり、北日本を中心に荒れた天気となりそうです。また、雨の後は全国に黄砂が飛来する可能性があります。29日(土)以降は晴れる所が多いですが、12月5日(金)頃からは西日本を中心に今季これまでで一番強い寒気が流れ込み、西日本を含めた広い範囲で雪になる可能性があります。最新の情報を確認してください。27日(木)〜12月3日(水)黄砂や