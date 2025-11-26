全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の老舗の居酒屋『居酒屋秋刀魚』です。サンマが旨いからと、常連が付けた呼び名がいつしか店名に「さんまずし」がおいしいことから、「今夜、秋刀魚に行こう」が常連の合言葉に。そこから店名も『秋刀魚』になったという逸話を持つ。鮨職人だった初代が店を始めて40年、現在は2代目が厨房に立つ。魚河岸との縁も深く、質のいい